Conciertos de BTS generaron efectos económicos similares a los de JJOO

Photo : YONHAP News

Los conciertos en Seúl del grupo de k-pop BTS generaron unos efectos económicos similares a los de los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.Esta es la conclusión de un reciente informe de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Korea, el cual analiza el impacto económico de los conciertos en Seúl de BTS, los cuales cerraron la gira mundial Love Yourself: Speak Yourself de ese grupo y que tuvieron lugar en el Estadio Olímpico de Jamsil los días 26, 27 y 29 de octubre de 2019.El informe destaca que los efectos económicos directos e indirectos generados por tales presentaciones de BTS alcanzaron aproximadamente los 922.900 millones de wones. Además, estima en unos 100.000 los extranjeros que visitaron Corea del Sur con ocasión de dichos conciertos, incluyendo los 23.000 foráneos que los presenciaron en vivo y en directo. Los visitantes aumentan si se toman en cuenta aquéllos que vinieron no exactamente para ver los conciertos, pero sí motivados por los contenidos publicitarios que fueron divulgados para promocionar las actuaciones, cuyo número asciende a 87.000 personas.Así, el número de extranjeros que viajaron a Corea del Sur alrededor de los días de los conciertos de Seúl de BTS totaliza unas 180.000 personas, frente a los cerca de 280.000 foráneos que visitaron este país durante los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.En wones, los efectos económicos totales generados por los conciertos de BTS se aproxima a un billón, el equivalente a 860 millones de dólares.