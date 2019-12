Sigue ascendiendo la aportación de la zona capitalina al PIB

Photo : KBS News

Pese a las iniciativas del Gobierno por lograr un desarrollo regional equilibrado, la aportación de Seúl y la zona capitalina al producto interior bruto de Corea del Sur se mantiene al alza desde 2011. Asimismo la brecha interregional de ingresos per cápita se mantiene alta.Al respecto, la Oficina Nacional de Estadística ilustra que en 2018 el PIB regional de las diecisiete principales provincias y ciudades del país totalizó los 1.900 billones de wones, monto que supone un aumento del 3,2% respecto al año anterior. De ellas, la provincia de Gyeonggi alrededor de la ciudad capital y la propia Seúl son las que más aportan al producto interior bruto con 474 billones y 422 billones de wones, respectivamente. La menor aportación proviene de Sejong, de 11 billones de wones.La brecha interregional de ingresos per cápita prevalece, siendo Seúl la ciudad que presenta el nivel más alto con 23.260.000 wones, seguida por Ulsan y Sejon con 21.670.000 y 20.610.000 wones respectivamente. Entre Seúl y la provincia de Jeolla del Sur, el área con menor nivel de ingreso per cápita, la diferencia supera los 5 millones de wones.