Corea del Norte no jugará en la clasificatoria de fútbol olímpico femenino

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha decidido no participar en el torneo clasificatorio de fútbol olímpico femenino para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y por tanto el partido programado para febrero en Jeju entre las dos Coreas no tendrá lugar.Según comentó a la Agencia Yonhap de una fuente deportiva, Corea del Norte informó recientemente a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que no competiría en la clasificación asiática para los Juegos Olímpicos de 2020, hecho que será anunciado en breve por la Asociación de Fútbol surcoreana, al no haber reemplazo para el partido.El equipo norcoreano debía enfrentarse a Corea del Sur en el Grupo A, que también incluye a Vietnam y Myanmar., Pero al no competir Corea del Norte, el equipo surcoreano tendrá cierta ventaja frente a los otros rivales del Grupo A.