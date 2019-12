Rechazan la orden de arresto contra el ex ministro de Justicia

Photo : YONHAP News

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl denegó la solicitud de arresto contra el ex ministro de Justicia, Cho Kuk, acusado de abuso de poder y de injerencia a favor de terceros.El tribunal anunció el viernes 27 que considera justificados los cargos de Cho, aunque no ve motivos para cursar su detención, al no haber riesgo de fuga o destrucción de pruebas.Al comenzar la semana, la Fiscalía solicitó una orden de detención contra el ex ministro, argumentando que mientras ejercía como secretario presidencial de asuntos civiles, ordenó desactivar la vigilancia que Presidencia mantenía sobre el ex vicealcalde de Busan, Yoo Jae Soo, acusado de aceptar sobornos.El juez a cargo de revisar la solicitud concluyó que aunque los cargos contra Cho son fundados y existe naturaleza de delito, no ve motivos para decretar su detención, considerando el testimonio y la actitud del acusado durante la audiencia, y también que su esposa se encuentra bajo arresto y enjuiciada por otro caso de corrupción.