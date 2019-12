La Asamblea somete a votación la ley sobre reforma electoral

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional votará en sesión plenaria el viernes 27 un proyecto de reforma electoral presentado por el oficialista The Minjoo, y consensuado con los principales respresentantes de la oposición, salvo el mayoritario Libertad Corea.El líder parlamentario del partido gobernante, Lee In Young, matizó que pese a intentarlo no lograron el consenso del principal opositor, pero no podían retrasar más la votación. Mientras , el responsable de Libertad Corea, Shim Jae Chul, exigió retirar la moción al considerarla "inconstitucional" por no contar con el visto bueno de su partido.La Asamblea Nacional finalizará las sesiones extraordinarias el sábado 28, y durante el próximo periodo, que comenzará el lunes 30, someterá a votación, también por la vía rápida, una propuesta para crear una unidad anti-corrupción sobre delitos de altos cargos.Al respecto, Libertad Corea prevé solicitar un pleno de comités parlamentarios para retrasar la votación, aunque se desconoce su potencial de convocatoria.