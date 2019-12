Comienza la audiencia parlamentaria a la candidata a ministra de Justicia

Photo : YONHAP News

El lunes 30 comenzó la audiencia parlamentaria a la nominada a ministra de Justicia, Choo Mi Ae.Durante la interpelación, la Asamblea Nacional evaluará su aptitud para el cargo en base a los requisitos legales.Se estima que Choo, designada por el presidente Moon Jae In como futura ministra, dará mucho que hablar por las presuntas irregularidades durante las elecciones regionales del año pasado, mientras ejercía en el cargo de representante del partido gubernamental, The Minjoo.Principalmente, el mayor partido opositor, Libertad Corea, sospecha que Choo ejerció influencia en las elecciones a alcalde en Ulsan celebradas en 2018.Al respecto, el partido en el poder The Minjoo afirmó que tales sospechas no tienen fundamento, al tiempo de destacar que Choo es la persona idónea para impulsar la reforma de la Fiscalía y que la interpelación debería servir para examinar objetivamente su capacidad.Se estima que durante la sesión Choo también será cuestionada por sospechas de plagio en su tesis de posgrado y por presunto incumplimiento de la ley de fondos políticos por parte de su esposo.