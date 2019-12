Más de 5.000 convictos serán indultados por Fin de Año

Photo : YONHAP News

El Gobierno decidió indultar el 31 de diciembre, último día del año, a 5.174 presos, incluidos unos 2.900 reos por delitos penales, unos 1.800 objetores de conciencia y 260 delincuentes electorales.El indulto también incluye a políticos oficialistas y opositores, tales como el exgobernador de Gangwon, Lee Kwang Jae, y el exdiputado nacional Gong Sung Jin, así como el expresidente de la Confederación Coreana de Sindicatos Comerciales, Han Sang Gyun, y el exsuperintendente de Educación de Seúl, Kwak No Hyun. La expresidenta Park Geun Hye fue excluida del grupo de candidatos a ser indultados al no haber hasta la fecha una pena definitiva en su contra.Además, el Gobierno también retiró o anuló sanciones sobre licencias de conducir, beneficiando a más de 1,7 millones de ciudadanos.Es la tercera vez que el Ejecutivo indulta a un grupo tan numeroso de presos desde la llegada al poder del presidente Moon Jae In.