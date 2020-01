Photo : KBS News

Presidencia no ha presentado una postura oficial tras finalizar las sesiones plenarias del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, aunque internamente las autoridades siguen el tema con preocupación.A Cheongwadae le inquietan particularmente las menciones de Pyongyang a nuevas armas estratégicas y las insinuaciones de reanudar los ensayos nucleares y de misiles balísticos intercontinentales. Sin embargo, pese a mostrar una actitud hostil, la Casa Presidencial opina que Corea del Norte no ha escenificado una ruptura de diálogo, dejando entrever que mantiene la voluntad de negociar.En cuanto a las relaciones intercoreanas, mostró decepción ante el silencio del régimen norcoreano al respecto, mientras aumenta la incertidumbre sobre la estrategia del presidente Moon Jae In para reactivar esas relaciones.Por ahora, se estima que el mandatario surcoreano tratará de acercarse y de convencer a Corea del Norte indirectamente, mediante Estados Unidos o China, al tiempo de seguir insistiendo en los proyectos intercoreanos pendientes, tales como la reanudación del turismo al monte Geumgang, los reencuentros de familias separadas y el cumplimiento del acuerdo militar intercoreano.