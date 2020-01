El presidente nombra a Choo Mi Ae como ministra de Justicia

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In nombró formalmente en la mañana del jueves 2 de enero a Choo Mi Ae como ministra de Justicia.Así, la gerencia de esa cartera volvió a tener titular, tras permanecer vacante durante ochenta días desde la dimisión de Cho Kuk, y por tanto se estima que la reforma de la Fiscalía avanzará más aprisa.Durante la audiencia parlamentaria para evaluar su candidatura ministerial, Choo, al ser preguntada sobre qué decisiones tomaría al respecto, dijo no estar en posición de responder. No obstante, destacó la facultad del ministro de Justicia para nombrar altos cargos de la Fiscalía, puntualizando que comentaría al respecto con el fiscal general, pero solo para conocer su opinión.