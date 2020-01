Cuatro ministros descartan presentarse a las generales

Photo : YONHAP News

Cuatro ministros del partido gobernante The Minjoo anunciarán el viernes 3 que no se postularán a las elecciones generales de abril.En concreto, según un portavoz oficialista, se trata de la ministra de Educación, Yoo Eun Hae, del ministro de Interior y Seguridad, Chin Young, de la ministra de Territorio, Infraestructura y Transporte, Kim Hyun Mee, y de la ministra de Pymes y Startups, Park Young Sun.Las tres mencionadas menos el ministro del Interior, anunciarán formalmente su decisión en la Asamblea Nacional. Según informan, Chin no asistirá al evento para evitar controversias innecesarias, al estar su cartera a cargo de la gestión electoral.Contando a estos cuatro ministros, el número de legisladores de The Minjoo que ha anunciado formalmente su decisión de no postularse en abril, aumentará a 14.