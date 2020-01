Photo : YONHAP News

El legislador Yoo Seong Min, considerado un peso pesado de la política, junto con Oh Shin Hwan, líder del partido Bareun, y otros seis legisladores anunciaron el viernes 3 que dejarán la formación minoritaria opositora para crear el "Nuevo Partido Conservador""Aunque todavía somos débiles y pequeños en número - anunciaron- reconstruiremos el colapsado frente conservador desde cero. Renaceremos como una propuesta conservadora para reemplazar y mantener bajo control al régimen de Moon Jae In, que está arruinando al país con su incapacidad, su propia justicia y otras corruptelas".Tras el escándalo que llevó a la destitución del ex presidenta Park Geun Hye en 2017, Yoo dejó el entonces gobernante Partido Saenuri y creó el reformista partido Bareun, que posteriormente se fusionó con el Partido del Pueblo, liderado por Ahn Cheol Soo, reformista y liberal, mezcla que no funcionó.Ahora, ocho legisladores y otros once opositores de partidos minoritarios liderados por Yoo, celebrarán la primera convención del "Nuevo Partido Conservador" el próximo lunes 6.