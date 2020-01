'Kill This Love' de Blackpink supera 700 millones de visionados

Photo : YONHAP News

El vídeo de 'Kill This Love', el último tema del grupo femenino Blackpink, superó el día 4 los 700 millones de visionados en YouTube, según informó YG Entertainment, su agencia de representación.'Kill This Love' es el cuarto vídeo de la banda que logra ese número de visionados, después de 'Ddu-du Ddu-du, 'Boombayah' y 'As If It's Your Last'.De esta manera, Blackpink ha pasado a ser el primer grupo de K-Pop con cuatro videoclips que registran más de 700 millones de visitas en dicha plataforma de vídeos.Tras su lanzamiento en abril, 'Kill This Love' llegó al 41º lugar en la lista de éxitos de Billboard Hot 100, el mejor puesto de la historia logrado por un grupo de chicas de K-Pop. También obtuvo el galardón 'Vídeo Musical de 2019' de E! People's Choice Awards de Estados Unidos.