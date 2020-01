La tensión EEUU-Irán tendrá un reducido impacto en Corea del Sur

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha afirmado que, a corto plazo, la tensión entre Estados Unidos e Irán tendrá un impacto limitado en el país.Durante una conferencia sobre macroeconomía ofrecida el día 7, el primer viceministro de Estrategia y Finanzas, Kim Yong Bum, explicó que hasta la fecha no ha habido interrupciones ni se observan cambios en el envío del petróleo desde Oriente Medio.También resaltó que actualmente Corea del Sur no importa crudo iraní, y por ahora hay suficiente producción de petróleo a nivel internacional, por lo que no sería deseable aumentar la presión sobre el mercado financiero.Enfatizó que la solidez externa de Seúl, que actualmente registra niveles máximos de bonos y reserva de divisas, actuará como red de seguridad, limitando el impacto de la situación actual.En 2018, los bonos extranjeros netos de Corea registraron 479 mil millones de dólares y las reservas de divisas totalizaron en 488 mil millones de dólares.No obstante explicó que, de prolongarse el conflicto entre Washington y Teherán, la incertidumbre podría aumentar y Corea del Sur actuará en base al protocolo de emergencia, diversificando las fuentes de suministro de petróleo y liberando reservas de ser necesario.