Pyongyang no renunciará al programa nuclear por levantamiento de sanciones

Photo : YONHAP News

Inteligencia surcoreana estima que Corea del Norte no renunciará a su programa nuclear por el levantamiento de las sanciones internacionales.Así lo expresó el día 6 en rueda de prensa Lee Eun Jae, secretaria del Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional, tras analizar los resultados de las sesiones plenarias del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte del pasado diciembre.Según la legisladora, Pyongyang tiene como objetivo la "crear un Estado fuerte en defensa" basándose en tres pilares: el no abandono de las armas nucleares, el aumento del poder disuasorio nuclear y el desarrollo sus fuerzas armadas.Asimismo, el líder norcoreano Kim Jong Un declaró que no renunciará a su ambición nuclear por la retirada de sanciones, pues la seguridad y el futuro de su país no pueden canjearse por nada.En cuanto a posibles provocaciones, Inteligencia valora que Pyongyang podría mostrar una nueva arma estratégica si las relaciones con Washington empeoran, si bien durante el pleno Kim trató de evitar expresiones radicales como ¨ataque preventivo¨.Previamente, el mandatario norcoreano alegó no ver razones para mantener la moratoria sobre pruebas balísticas y nucleares y anunció que pronto mostraría una nueva arma estratégica, acusando a Estados Unidos de ganar tiempo para favorecer sus intereses políticos.