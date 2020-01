Photo : YONHAP News

El asesor especial de seguridad del presidente Moon Jae In ha pedido a Estados Unidos más flexibilidad para superar el estancamiento en las negociaciones nucleares con Corea del Norte.Moon Chung In hizo este llamado el lunes 6 en un foro organizado por el Centro de estudios para el Interés Nacional celebrado en Washington, instando a Corea del Norte y a Estados Unidos a un acuerdo ante el problema nuclear.En base a su opinión personal, recomendó a Estados Unidos ser más "flexible y realista", alegando que la estrategia de "primero desnuclearización y luego compensaciones" no funcionará.También destacó que en Corea del Sur crecen las voces a favor de optar por una "vía independiente" para acercarse a Pyongyang, si Washington fracasa al reanudar el diálogo.En ese contexto, urgió a la necesidad de retomar el diálogo mediante diversas opciones, como la firma de un tratado de paz con el Norte, la reducción gradual de las tropas estadounidenses en el Sur, la rebaja de las sanciones o la adopción en el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución presentada por Rusia y China.Las declaraciones del asesor presidencial llegan una semana después de que el líder norcoreano Kim Jong Un anunciara el desarrollo de nuevas armas estratégicas como parte del plan defensivo del país.