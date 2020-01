EEUU no registró llegada de desertores norcoreanos en 2019

Photo : YONHAP News

Durante el año pasado no figuran registros de llegada de desertores norcoreanos a EEUU en calidad de refugiados, según informaron Radio Asia Libre y la Voz de América.En base a los datos ofrecidos por el Departamento de Control de Refugiados de Estado estadounidense, no hay constatación de entrada a EEUU de desertores norcoreanos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, siendo la primera vez desde 2006 que no figura ninguno.El establecimiento de una nueva ley sobre DDHH norcoreanos en 2004 motivó la llegada de 6 norcoreanos en mayo de 2006, en calidad de refugiados. Hasta la fecha, Estados Unidos ha dado refugio a un total de 218 ciudadanos de Corea del Norte.En 2017, al comenzar la Administración Trump, otorgaron estatus de refugiado a un norcoreano, mientras que en 2018, 6 norcoreanos adquirieron dicha condición.