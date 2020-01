Trump anuncia que no atacará Irán de inmediato

Photo : YONHAP News

Donald Trump, presidente de EEUU, ha amenazado con imponer "poderosas sanciones" contra Irán en respuesta a los recientes ataques contra bases estadounidenses en Iraq, aunque no ha mostrado ninguna voluntad de contraatacar.En un discurso emitido el miércoles 8, apenas 18 horas después de que Irán lanzara unos misiles balísticos contra las bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses, Trump afirmó que no hubo víctimas estadounidenses, y dijo que Irán parecía estar retirándose, al tiempo de resaltar que no hubo pérdidas humanas gracias a las medidas preventivas y al excelente funcionamiento del sistema de alerta.Trump reiteró la legitimidad del asesinato de Soleimani y anunció que EEUU impondrá inmediatamente sanciones económicas adicionales contra el régimen iraní, al tiempo que sigue valorando acciones en respuesta a la reciente agresión de Irán. Enfatizó el gran poder de su ejército, aunque recalcó que su administración no busca conflictos.También agregó que EEUU está listo para "abrazar la paz" con todos los que lo buscan, e instó a Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia y China a romper el pacto nuclear de 2015 firmado con Irán y a trabajar juntos por un nuevo acuerdo con Teherán para construir un mundo más seguro y pacífico.