Seúl y Washington no han de coincidir en todo sobre el estrecho de Ormuz

La ministra de Exteriores Kang Kyung Wha declaró el jueves 9, durante una sesión plenaria del Comité de Asuntos Exteriores y Reunificación de la Asamblea Nacional, que las posturas de Corea del Sur y Estados Uidos sobre el envío de tropas al estrecho de Ormuz no siempre coincidirán.La canciller expresó así que las consideraciones del Gobierno surcoreano sobre si enviar o no tropas a dicha región no han llegado a conclusión alguna, aunque la prioridad será siempre garantizar la seguridad de los ciudadanos, las empresas y los barcos de Corea del Sur.En cuanto a una reciente entrevista del embajador estadounidense en Seúl, Harry Harris, donde solicitaba al Gobierno surcoreano enviar tropas al estrecho de Ormuz, la ministra adelantó que pronto se reunirá con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, para abordar el tema personalmente.