Finanzas descarta un fuerte impacto en Corea por la crisis de Oriente Medio

Photo : YONHAP News

Hong Nam Ki, vice primer ministro de Economía y ministro de Economía y Finanzas, ha explicado que por ahora la economía surcoreana no se ha visto afectada por la inestabilidad en Oriente Medio.Hong explicó que la volatilidad en el mercado financiero mejora, a medida que Estados Unidos e Irán han optado por no aumentar el conflicto.También advirtió contra un temor excesivo, alegando que hasta la fecha no ha habido impactos directos ni movimientos drásticos en la economía surcoreana por la crisis en Oriente Medio.Sin embargo, recalcó que en materia de seguridad persiste la incertidumbre, por lo que las autoridades seguirán de cerca los mercados y la tensión en la zona, para adoptar medidas de ser necesario.Por último, enfatizó que Seúl intenta garantizar la seguridad de los coreanos en la zona y minimizar el impacto del conflicto en la economía del país, con frecuentes reuniones a nivel ministerial y viceministerial, a los que se suma la activación de seis grupos especiales para áreas como exportación, transporte marítimo y precios del petróleo.