Photo : YONHAP News

Moon Chung In, asesor especial de Presidencia sobre reunificación, relaciones exteriores y seguridad, ha enfatizado que Corea del Norte y Estados Unidos deberían optar por un enfoque flexible, prudente y realista de cara al diálogo nuclear.En una columna publicada en el diario Korea Times el viernes 10, destacó que el estancamiento de la negociación solo agravará la situación del país norcoreano.Matizó que aunque Washington no retire todas las sanciones contra Pyongyang, el régimen norcoreano debería ceder y volver a la mesa de diálogo sobre desnuclearización, pues Donald Trump y Stephen Biegun son la mejor baza para Corea del Norte.También comentó que Estados Unidos necesita adoptar una posición más flexible al respecto, pues su actual estrategia de "primero desnuclearización y luego compensación" no funcionará.Vaticinó que el "nuevo camino" anunciado por Kim Jong Un alude a la autosuperación, una estrategia difícil de concretar, que le llevará a reforzar lazos con China y Rusia para mantener la economía nacional.Por último, resaltó que Seúl debe jugar un papel más activo, impulsando el proyecto de reconexión de redes viales y ferroviarias intercoreanas, y esforzarse por transformar la zona desmilitarizada (DMZ) en un área de paz junto con la comunidad internacional.