Corea y EEUU iniciarán nueva ronda de negociaciones sobre gastos de defensa

Photo : YONHAP News

Una nueva ronda de negociaciones sobre reparto de gastos de defensa entre Corea del Sur y Estados Unidos comenzará en Washington D.C. el martes 14 (hora local). A tal efecto, la delegación de Seúl partió hacia esa ciudad el lunes 13.Sobre las negociaciones, se estima que serán complejas ante las alejadas posturas de ambas naciones. Así, mientras Washington exige a Seúl asumir incluso parte de los gastos de estacionar tropas estadounidenses en terceros países y sus entrenamientos en el exterior, el Gobierno surcoreano afirma que no se saldrá del marco del acuerdo en vigencia sobre reparto de gastos de defensa.El embajador asignado a las negociaciones, Jeong Eun Bo, ha reiterado que la contribución del Gobierno surcoreano a la alianza bilateral ha de ser debidamente valorada, incluyendo la compra de armas estadounidenses. No obstante, aclaró que las conversaciones sobre gastos de defensa no incluirán planes específicos de adquisición de armas.