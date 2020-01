La investigación del barco retenido por violar sanciones de la ONU no muestra avances

Photo : YONHAP News

La investigación de la Guardia Costera surcoreana sobre el propietario de un barco retenido en Busan por realizar trasbordo de petróleo a buques norcoreanos está en marcha desde marzo de 2019, pero las pesquisas no avanzan.La persona objeto de investigación es un ruso, propietario del barco panameño Katrin de 1.014 toneladas, que en tres ocasiones -entre julio y diciembre de 2018- participó en dicha actividad, sujeta a las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Corea del Norte.Dicho hombre lleva siendo investigado por la Guardia Costera de Corea del Sur casi un año, pero no han podido probar que intervino en abastecer de petróleo a buques norcoreanos, pues niega toda acusación en contra y alega que las fotos satelitales -presentadas por las autoridades estadounidenses como prueba- fueron manipuladas.En tanto, el barco fue destruido en julio de 2019 a petición de su propietario y con la aprobación de los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, al determinar que no influiría en la investigación en marcha.Por ahora se considera difícil conseguir nuevas pruebas que impliquen a dicho hombre en el trasbordo de petróleo a barcos norcoreanos, máxime porque no podrán reparar ni recuperar la memoria del localizador GPS instalado en el Katrin.