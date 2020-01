El número de coches matriculados en Corea aumentó un 2% en 2019

Photo : YONHAP News

El número de vehículos registrados en Corea del Sur aumentó un 2 por ciento hasta llegar a 23millones 677 mil 366 a finales de diciembre de 2019, según el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte, dato que implica un coche por cada 2,19 personas.Asimismo, el volumen de coches ecológicos superó las 600 mil unidades.Los vehículos de facturación nacional, de empresas como Hyundai Motor Co., Kia Motors Corp., GM Korea Co., Renault Samsung Motors Corp. y SsangYong Motor Co., coparon el 90 por ciento del total de vehículos matriculados el pasado año.En tanto, la proporción de automóviles importados siguió aumentando en 2019, llegando al 10 por ciento, frente al 2,5 por ciento de 2009.El ministerio estima un posible incremento del parque automovilístico, aunque no rápidamente, pues los hogares con varios integrantes muestran una tendencia a poseer dos o tres vehículos, mientras que los hogares de un solo miembro con un coche aumentan.