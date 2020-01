Seúl apuesta por impulsar el turismo de particulares al Norte

Photo : YONHAP News

Según informan, el Gobierno está considerando la posibilidad de permitir que los surcoreanos viajen al Norte a través de un tercer país, como podría ser China.Así lo dieron a conocer el viernes 17, tras anunciar Seúl su decisión de impulsar la cooperación intercoreana en proyectos no sujetos a sanciones internacionales. Por tanto, de concretarse, los surcoreanos podrán viajar al Norte a través de un tercer país siempre que obtengan el correspondiente visado.Hasta la fecha, los surcoreanos no pueden viajar al Norte, salvo excepciones para intercambios culturales o ayuda humanitaria. En estos casos, viajan siempre a través de China, tras obtener una invitación y un visado de las autoridades norcoreanas.Si el proyecto cristaliza, comenzaría con visitas a pequeña escala a sus pueblos natales en Corea del Norte, principalmente de aquellas personas que tuvieron que separarse de sus familiares por la Guerra de Corea.Durante el discurso de Año Nuevo, el presidente Moon Jae In expresó su deseo de impulsar proyectos intercoreanos, incluyendo el turismo al Norte, para facilitar las negociaciones sobre desnuclearización entre Washington y Pyongyang.