El presidente Moon Jae In lideró el lunes 20 la primera reunión de 2020 con sus asesores principales y secretarios, tras la última del año pasado, convocada el 30 de diciembre.Durante el encuentro, el mandatario priorizó la vida y la economía ciudadana de cara a la Festividad por Año Nuevo Lunar, afirmando que se perciben síntomas positivos en el país, al mejorar tanto las exportaciones como la percepción económica y el sentimiento del consumidor.En este sentido, y para no perder ese impulso, se comprometió a esforzarse por fomentar los nuevos sectores de innovación y las startups.Asimismo, enfatizó el compromiso del Gobierno por lograr una sociedad más inclusiva y por aumentar los ingresos de la población, ampliando la red de seguridad social y ofreciendo más prestaciones de bienestar. En particular, destacó el incremento observado entre aquellos de bajos ingresos, aún pese al rápido envejecimiento poblacional.