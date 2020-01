Pyongyang insinúa que no mantendrá la moratoria sobre ensayos nucleares

Photo : KBS News

Corea del Norte ha ofrecido por primera vez detalles sobre el "nuevo camino" que el año pasado dijo seguiría si Estados Unidos no aportaba nuevas perspectivas al diálogo nuclear.La alusión a ese "nuevo camino" la hizo Ju Yong Chol, consejero de la Representación norcoreana en Ginebra el martes 21, durante una conferencia sobre desarme auspiciada por Naciones Unidas.El diplomático afirmó que durante los últimos dos años Pyongyang se ha abstenido de realizar pruebas nucleares y balísticas, pero Washington insistió en mantener sanciones "crueles e inhumanas", además de proseguir con sus maniobras de guerra en la península coreana. Agregó que cuando una parte no respeta las promesas, la otra no ve motivos para cumplir las suyas.Enfatizó que si Estados Unidos no cambia de actitud, la península coreana no verá la desnuclearización y, Corea del Norte optará por un "nuevo camino", dejando entrever que Pyongyang no mantendrá la moratoria sobre los ensayos nucleares y balísticos.