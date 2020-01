OMS valora emitir alerta internacional por coronavirus de China

Photo : YONHAP News

La Organización Mundial de la Salud decidirá el día 23 si declarar o no la emergencia internacional ante el brote de un nuevo coronavirus en China y su rápida propagación tanto en ese país como en otros.La OMS convocó el miércoles 22 a una reunión a su Comité de Emergencia para decidir sobre posible alerta internacional por el coronavirus de Wuhan, sin embargo no llegó a una conclusión y prolongó la sesión un día más.Al respecto, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó que la decisión no es fácil y requiere un debate más profundo. Agregó que se trata de un nuevo tipo de virus, no obstante gracias a un análisis pronto de la secuencia genética fue posible confirmar casos de contagio en otras naciones aparte de China.Si la OMS declara la emergencia internacional por el nuevo coronavirus, será la sexta vez que lo haga en los últimos diez años.