Sin acuerdo sobre gastos militares, Washington notificará a empleados surcoreanos vacaciones sin goce de sueldo

Photo : YONHAP News

En caso de que EEUU y Corea del Sur no lleguen a un acuerdo sobre los gastos de defensa de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur, Washington notificará a los casi 9 mil surcoreanos que trabajan en las bases tomar descanso sin goce de sueldo.Bloomberg News informó, citando a una autoridad estadounidense, que se están agotando los fondos y que según la normativa se debe avisar con 60 días de anticipación en caso de una posible reducción de salario.Stephen Williams, jefe de la comandancia estadounidense estacionada en Corea del Sur, pasará este fin de mes notificaciones al sindicato de los trabajadores surcoreanos de las bases de que podría ordenar a partir de abril descanso sin goce de sueldo en caso de que las dos naciones no lleguen a un acuerdo sobre los gastos de Defensa a tiempo.Bloomberg también dijo que agradece la decisión de Corea del Sur de despachar a sus soldados al estrecho de Ormuz, pero que dichos gastos no serán contados como contribuciones de Defensa de Corea del Sur.