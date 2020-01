Seúl participa en alianza de inteligencia contra Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Se estableció una alianza internacional de inteligencia contra las amenazas de Corea del Norte, la cual es descrita como una versión ampliada de Five Eyes (Cinco ojos), conformada por cinco naciones anglófonas y que opera desde años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.En el nuevo bloque participan los cinco integrantes de Five Eyes, más Corea del Sur, Japón y Francia, para una mayor cooperación en actividades de inteligencia y espionaje relacionadas con Corea del Norte, más allá del sistema de intercambio de información existente entre Seúl, Tokio y Washington sobre la capacidad balística de dicho país comunista.Al respecto, la agencia de noticias Kyodo informó el domingo 26, que las autoridades de los ocho países participantes en la alianza se reunieron en 2019 para abordar los métodos de recolección de datos sobre Corea del Norte.Agregó que las ocho naciones ya realizaban operaciones conjuntas desde el buque Blue Ridge de la Fuerza Naval de Estados Unidos en la ciudad japonesa de Yokosuka para vigilar los trasbordos en altamar que involucran a barcos norcoreanos. Sin embargo, antes del establecimiento de la nueva alianza, no había un marco de cooperación oficial entre sus autoridades de inteligencia.