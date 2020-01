Detectan en Corea del Norte actividades para posible ensayo de misiles

Photo : YONHAP News

La cadena de noticias CNN dio a conocer el domingo 26 que los satélites detectaron en Corea del Norte actividades posibles de ser vistas como preparativos para un posible ensayo balístico o de motor de cohete en la base de misiles de Sanum-dong, no muy lejos de Pyongyang.CNN especificó que existen fotos satelitales que muestran que hubo movimientos sospechosos de vehículos en dicho lugar durante varios días, aunque según las imágenes se estima que no guardan relación con suministros de combustible. Puntualizó así que, por lo pronto, no es posible afirmar si se trata de actividades para un ensayo balístico, mucho menos detallar si son para lanzar un misil de corto o de medio alcance.En cualquier caso, una fuente de Washington comentó ante el medio que lo observado en la base de Sanum-dong coincide con los preparativos detectados en el pasado en Corea del Norte antes de un ensayo de misiles, por lo que la posibilidad de una nueva prueba balística por parte de Pyongyang no puede ser descartada del todo.En tanto, un experto del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales comentó, sin embargo, que tales actividades pueden tener bien por objeto confundir a las autoridades de inteligencia estadounidenses, ya que el régimen de Pyongyang está al tanto de la vigilancia de Washington sobre la citada base de misiles.