PIB per cápita se mantiene sobre 30.000 dólares pese a disminuir en 2019

Photo : YONHAP News

Mientras el producto interior bruto per cápita de Corea del Sur se mantiene sobre los 30.000 dólares, pese a disminuir en 2019 debido a la desaceleración económica, se prevé que este año podrá recuperarse si la economía nacional crece según la previsión del Gobierno.Al respecto, los datos provisionales del Ministerio de Finanzas, el Banco de Corea y la Oficina Nacional de Estadística ilustran que, durante el año pasado, el PIB per cápita disminuyó 1555 dólares respecto a 2018 y llegó a 31.791 dólares.El retroceso se debe al debilitamiento, tanto del "súper ciclo" del sector de semiconductores, como de la bonanza en el mercado de construcciones, así como al conflicto comercial entre Estados Unidos y China y la subsiguiente ralentización de la economía mundial. Bajo estas condiciones, el PIB real de Corea del Sur creció en 2019 apenas un 2%, mostrando el menor aumento en 10 años después del 0,8% registrado en 2009 y acarreando además una merma del PIB per cápita.Sin embargo, se vaticina que, de lograr la economía nacional crecer tanto como pronostica el Gobierno hasta marcar un incremento de la balanza por cuenta corriente del 3,4% sin mayores fluctuaciones en el tipo de cambio dólar-won, el PIB per cápita volverá a subir y sobrepasar los 32.000 dólares.