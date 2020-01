Seúl enviará aviones para evacuar a los surcoreanos en Wuhan

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano enviará aviones a la localidad china de Wuhan, origen del nuevo tipo de coronavirus, para traer de vuelta al país a los surcoreanos residentes en dicha ciudad.Hasta la mañana del día 28, unos 700 coreanos residentes en Wuhan solicitaron volver al país, sin embargo, sus familiares de nacionalidad china no podrán tomar ese vuelo, debido a las restricciones de las autoridades chinas. Asimismo, tampoco podrán viajar aquellos que muestren síntomas del nuevo coronavirus, como fiebre y tos.En tanto, los surcoreanos que regresen al país permanecerán en régimen de aislamiento durante un mínimo de dos semanas, para ser examinados.Al respecto, el presidente Moon Jae In ordenó recurrir al personal médico del Ejército y a las instalaciones militares de ser necesario, y establecer un sistema de vigilancia 24 horas, para intentar reducir el impacto en la economía nacional.En tanto, sobre la petición ciudadana de prohibir temporalmente la llegada de chinos a Corea del Sur, el Gobierno ha explicado que por ahora no contempla esa opción, en sintonía con las medidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).