Moon promete ayuda a China para combatir el coronavirus

Photo : KBS News

El presidente de la nación, Moon Jae In, ha elogiado los esfuerzos del Gobierno chino por hacer frente al nuevo coronavirus, al tiempo de desear una pronta solución y ofrecer toda ayuda y cooperación posible al país vecino.Según informó Presidencia el martes 28, el presidente chino Xi Jinping envió una carta de felicitación al presidente Moon Jae In por su cumpleaños, y en respuesta Moon envió otra misiva de agradecimiento enfatizando la colaboración ante el nuevo virus.Sobre los posibles cambios en la visita de Xi Jinping a Seúl, prevista para marzo, Presidencia explicó que es un tema a concertar entre ambos países durante el primer semestre, pero no vinculado al nuevo coronavirus.Respecto a la propuesta ciudadana de prohibir temporalmente la visita de chinos a Corea del Sur, Presidencia explicó que las medidas de lucha contra el coronavirus difieren en cada país, y señaló que Corea del Sur sigue con atención las instrucciones de la OMC y otros países vinculantes.Por otra parte, Presidencia anunció que el martes 28 comenzaron a realizar un seguimiento a las 3 mil personas que llegaron de Wuhan entre los días 14 y 23 de enero. Al respecto, el presidente Moon solicitó adoptar medidas para prevenir la expansión del coronavirus y rastrear a todos aquellos que ingresaron al país desde Wuhan.