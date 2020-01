Prevén impacto limitado del Brexit sobre la economía surcoreana

Photo : YONHAP News

A falta de tres días para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, se estima que el Brexit será otro factor de incertidumbre en el escenario internacional, pero tendrá un impacto limitado sobre la economía surcoreana.El principal cambio para Corea del Sur es que Reino Unido ya no integrará los acuerdos comerciales firmados con la Unión Europea, como el tratado de libre comercio Corea-UE .No obstante, en este caso concreto el tratado seguirá aplicándose durante el periodo de transición, hasta el fin de año.Posteriormente, cobrará efecto el TLC entre Corea del Sur y Reino Unido, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2021, aunque sujeta a cambios, en base a cuanto dure la transición del Brexit y su posible prórroga.En junio de 2016, al decidir mediante un referéndum que abandonaría la Unión Europea, el Reino Unido estableció un comité conjunto con Corea sobre comercio, y comenzaron extraoficialmente a negociar medidas post Brexit. En este contexto, en enero de 2019, cuando la opción de un Brexit sin acuerdo cristalizaba, impulsaron un TLC bilateral que firmaron en agosto de ese año.Dicho acuerdo permitirá mantener el gravamen arancelario al mismo nivel que el del tratado de libre comercio entre Corea del Sur y la Unión Europea. No obstante, podría haber cambios en procesos aduaneros y en la aplicación de estándares técnicos.