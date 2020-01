USFK suspenderá empleos de surcoreanos en sus bases desde abril

Photo : YONHAP News

El Comando de las Fuerzas Estadounidenses (USFK) en Corea del Sur anunció el día 29 que a partir del 1 de abril podrían dar un permiso provisional no retribuido a los surcoreanos que trabajan en las bases estadounidenses, al prolongarse las negociaciones sobre reparto de gastos de defensa combinada con Seúl.También explicó que si Seúl no asume el coste de contratar personal coreano en las bases estadounidenses, pronto se agotará el fondo de retribución salarial para empleados surcoreanos.En ese contexto, resaltó que hasta el día 31 de enero informarán a los empleados coreanos del Comando sobre este permiso provisional no retribuido, en base a la ley estadounidense, que estipula comunicarlo a los interesados con dos meses de antelación.