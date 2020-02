Seúl consulta con Beijing el envío de otro vuelo chárter a Wuhan

Photo : YONHAP News

Tras llegar a suelo coreano el primer avión enviado por Seúl a Wuhan para evacuar a los compatriotas el viernes 31, Seúl mantiene consultas con Beijing para enviar un segundo avión y repatriar al resto de los solicitantes.Así lo explicó un portavoz de Exteriores, que no pudo facilitar datos concretos sobre el segundo vuelo, pues aún prosiguen las negociaciones.No obstante, el Consulado General de Corea en Wuhan anunció por email a los coreanos que aún esperan volver al país, que un segundo vuelo chárter podría partir hacia Corea sobre las 2:45 a.m. del sábado 1 de febrero, rogándoles llegar al aeropuerto con cinco horas de antelación, pues esperaban una confirmación positiva en breve.Mientras, de los 368 surcoreanos que llegaron de Wuhan sobre las 8:00 a.m. del viernes 31 en ese primer vuelo, 18 fueron llevados al hospital al mostrar síntomas de infección por coronavirus.