La OMS confirma contagios de coronavirus por personas sin síntomas

Photo : YONHAP News

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconfirmado que el nuevo coronavirus de Wuhan puede contagiarse incluso por personas que no presentan síntomas.En un informe publicado el día 1, explicó que un paciente con coronavirus puede transmitir el virus a terceros incluso antes de presentar síntomas. Aunque por ahora continúan las investigaciones, subrayó que la enfermedad se transmite principalmente por “vía respiratoria” y por intercambio de fluidos de aquellos con síntomas.El informe llega después de que un portavoz de la OMS señalara que incluso aquellos que no muestran síntomas pueden contagiar el virus a terceros, advirtiendo de la necesidad de investigar al respecto.De hecho, una revista médica internacional informó que uno de los pacientes confirmado con coronavirus en Alemania fue contagiado por una mujer china que no presentaba síntomas, que actuó como mera portadora del virus.En tanto, un hospital chino en la ciudad de Shenzhen reveló que el coronavirus puede transmitirse a través de orina y las heces del paciente, y advirtió que para prevenir el contagio es importante lavarse bien las manos, además de usar mascarilla para cubrir boca y nariz.