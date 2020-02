Photo : YONHAP News

Hasta la fecha Corea del Norte no ha reportado ningún caso de coronavirus de Wuhan.Un funcionario del Ministerio de Salud Pública de Pyongyang explicó durante una entrevista con la Televisión Central de Corea del Norte que si bien no han reportado casos, el país debe mantenerse en alerta y realizar esfuerzos por evitar el contagio.Es la primera vez que el país norteño informa oficialmente de no tener reportes del nuevo coronavirus. Sin embargo, afirmó que las personas con fiebre o tos han sido puestos en cuarentena para recibir tratamiento, indicando que podría haber potenciales contagios.Agregó que el régimen norcoreano realiza controles exhaustivos de cuarentena a personas y mercancías en todos los cruces fronterizos.