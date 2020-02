'Parásitos' logra dos premios BAFTA

Photo : YONHAP News

'Parásitos', ganadora de la Palma de Oro en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, logró dos nuevos galardones durante los Premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisión (BAFTA).En la ceremonia de los BAFTA, celebrada el domingo 2, hora local, en el Royal Albert Hall en Londres, la última producción de Bong Joon Ho recibió el premio a la mejor película de habla no inglesa, siendo la segunda vez que una película surcoreana logra dicho galardón en la Academia Británica, después de "The Handmaiden" ("Agassi" en coreano o "La doncella" en español) del director Park Chan Wook en 2018.En tanto, el director Bong Joon Ho y la co-guionista Han Jin Won también recibieron el premio al mejor guion original, imponiéndose sobre otros nominados, incluido Quentin Tarantino con su última película "Once Upon a Time in Hollywood" (Érase una vez en Hollywood).