Corea refuerza el control de viajeros procedentes de China

A partir de las 00:00 horas del martes 4 de febrero los extranjeros que hayan viajado o permanecido en la provincia china de Hubei, durante las últimas dos semanas, no podrán entrar a Corea del Sur.La medida fue adoptada en Seúl el domingo 2, para impedir la expansión del coronavirus en el país. Además, acordaron suspender provisionalmente la validez de visados ya emitidos.En el caso de los surcoreanos que lleguen de China, serán sometidos a un control migratorio especial. Además, deberán facilitar su domicilio y número de teléfono actuales, datos que las autoridades podrán comprobar in situ.En tanto, todos aquellos viajeros procedentes de China serán sometidos a exámenes médicos, para descartar que presentan síntomas como fiebre y tos en dos semanas desde su llegada a Corea, aunque no hayan sido clasificados como "sospechosos".Finalmente, todos aquellos que hayan entrado en contacto con personas infectadas deberán permanecer en cuarentena domiciliaria durante catorce días, sin excepciones.