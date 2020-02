Seúl enfatiza la cooperación con Pyongyang en materia sanitaria

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha subrayado la necesidad de impulsar la cooperación intercoreana en materia de salud para frenar la expansión del coronavirus, propuesta que trasladará a Pyongyang en el momento oportuno.El Ministerio de Reunificación dio a conocer el lunes 3 que Seúl considera indispensable la cooperación sanitaria entre las dos Coreas, pero antes de ponerla en práctica hace falta evaluar la situación del Sur y del Norte, en cuanto a medidas contra el coronavirus.En base a la información de los medios norcoreanos, hasta la fecha dicho país no ha reportado ningún caso de coronavirus de Wuhan.Durante una entrevista realizada el domingo 2 a un alto cargo del Ministerio de Salud Pública, la Televisión Central de Corea del Norte divulgó que la población norcoreana no se ha visto afectada por el coronavirus.En cuanto a la línea telefónica entre Seúl y Pyongyang, establecida para sustituir a las consultas de la oficina de enlace de Gaesong, que fue cerrada para evitar posibles contagios por coronavirus, Reunificación confirmó que opera con normalidad de 9:00 am a 5 p.m.