Los partidos coordinan las sesiones extraordinarias para febrero

Photo : YONHAP News

Los tres principales partidos del país se reunieron el lunes 3 para coordinar el calendario de las sesiones extraordinarias de febrero de la Asamblea Nacional.Así, mientras el oficialista The Minjoo apostaba por reanudar lo antes posible el periodo extraordinario para reforzar la lucha contra el coronavirus de Wuhan, el principal opositor Libertad Corea propuso por reanudar las sesiones a mitad de mes, tras definir, aunque sea provisionalmente, el mapa electoral con las nuevas circunscripciones.También hubo enfrentamientos por las medidas contra el coronavirus. Mientras el oficialismo consideró adecuadas las medidas adoptadas por el Gobierno, Libertad Corea exigió adoptar mayores restricciones, como prohibir la entrada al país a todo extranjero procedente de China.En tanto, el exportavoz presidencial Kim Eui Kyeom renunció a la candidatura electoral incluso antes de finalizar la evaluación interna del partido gobernante sobre su idoneidad para postularse a los próximos comicios generales.Mediante su cuenta de Facebook, Kim anunció el lunes 3 que "es tiempo de parar" y por tanto no se postulará a las generales de abril.Inicialmente aspiraba a ser candidato de The Minjoo para la circunscripción de Gunsan, provincia de Jeolla del Norte. Sin embargo, el comité evaluador del oficialismo mantenía congelada su candidatura debido a su conexión a casos de especulación inmobiliaria.