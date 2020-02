Aplican medicamentos contra VIH a infectados por coronavirus

Photo : YONHAP News

Un medicamento contra el VIH ha sido usado en pacientes infectados por coronavirus, incluyendo el segundo caso de Corea, un paciente ya curado y que pronto será dado de alta. También observan mejoras en la primera paciente, que contrajo neumonía, y en el cuarto.Previamente, varios doctores chinos y tailandeses dieron a conocer que aquellos infectados y con síntomas de neumonía empezaron a mejorar tras administrarles Kaletra, fármaco usado en casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Dicho medicamento bloquea la enzima proteasa, que favorece la reproducción del virus, frenando el contagio en el organismo.Por ahora no es posible definirlo como "el medicamento contra el coronavirus", pero su uso ha mostrado eficacia.Actualmente, unos 400 enfermos de sida en Corea toman este fármaco, y al ser una demanda minoritaria no hay mucho stock.Expertos en enfermedades infecto-contagiosas han empezado a calcular qué cantidad de esta medicina precisaría el país, considerando que al no haber un remedio directo contra el coronavirus, por ahora administrarán Kaletra para tratar a los pacientes. Tras conocer sus valoraciones, la Sociedad Coreana de Enfermedades Infeccionsas recomendará a las autoridades el volumen de compra de ese medicamento.