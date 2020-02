Asesor de Trump anticipa una tercera cumbre con Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

Donald Trump no hizo alusión alguna a Corea del Sur durante el discurso emitido ante ambas cámaras del Congreso estadounidense el martes 4 de febrero (hora local). Es la primera vez que no menciona asuntos norcoreanos, lo que deja entrever que, o bien evita hablar al respecto considerando el delicado estado de las relaciones Pyongyang-Washington, o bien que ha relegado a Corea del Norte de su lista de prioridades antes de las elecciones.Sin embargo, un día después del discurso presidencial, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, sí aludió a Corea del Norte, insinuando incluso que el presidente Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un podrían celebrar una nueva cumbre.En concreto, O'Brien respondió -en una reunión con diplomáticos de países aliados el miércoles 5- a la pregunta del embajador surcoreano Lee Soo Hyuk, sobre si Trump y Kim Jong Un podrían reunirse de nuevo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca contestó que el presidente Donald Trump no se dejará influir por la situación política interna para adoptar las medidas que considere necesarias y correctas para los ciudadanos estadounidenses. Así, dio a entender que organizar una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos podría darse al margen del calendario político. No obstante, expresó su deseo por reanudar lo antes posible las reuniones nivel de trabajo y los encuentros pertinentes en Suecia, dejando entrever que la cumbre será factible cuando Pyongyang acepte retomar las negociaciones.