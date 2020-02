Photo : YONHAP News

El nuevo director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, afirmó que Estados Unidos no ha renunciado a las negociaciones nucleares con Corea del Norte.Al respecto, Grossi explicó durante una conferencia en la Fundación Carnegie en Washington D.C. el miércoles 5, que al conversar recientemente con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, percibió que el país norteamericano no piensa darse por vencido en el diálogo con Pyongyang.Agregó que si Corea del Norte y Estados Unidos finalmente llegan a un acuerdo sobre desnuclearización, la AIEA podrá realizar una verificación fiable, precisa e independiente sobre desarme. En todo caso, expresó su preocupación por la dificultad y complejidad de esa tarea, pues Corea del Norte ha venido aumentando su arsenal nuclear desde 2009, año en que expulsó de su territorio a los inspectores de la AIEA.Grossi afirmó que Corea del Norte posee armas nucleares de forma ilegal y que la posibilidad de que el Tratado de No Proliferación sea reformado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para legitimar su condición de estado nuclear, es casi nula.