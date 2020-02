Presidencia muestra expectativas tras el pacto de empleo de Busan

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha mostrado expectativas tras la firma del pacto local de empleo de Busan, y espera que ayude a impulsar la economía a nivel regional y nacional, con un crecimiento multisectorial que supere los graves retos que plantea el nuevo coronavirus.El mandatario asistió el jueves 6 a la firma de dicho pacto, que tuvo lugar en la Alcaldía de Busan, y enfatizó que si bien el país está frente a una emergencia sanitaria, eso no debe frenar los esfuerzos por mantener el dinamismo económico del país.El pacto local de empleo es un modelo de cooperación y simbiosis obrero-patronal para crear puestos de trabajo. Reúne a unas veinte empresas, comprometidas con el objetivo de crear hasta 4.300 empleos hasta el año 2031, y es el séptimo que se establece después de los firmados en Gwangju, Miryang, Daegu, Gumi, Hoengseong y Gunsan.Al respecto, el presidente enfatizó que la iniciativa no solo incluye al Gobierno Municipal de Busan, sino también a empresas, universidades e instituciones locales, y además cuenta con el apoyo de todos los sectores, tanto público-privados como sindical.En esa línea, Moon adelantó que aumentará la inversión de las empresas públicas regionales hasta 13,9 billones de wones, al tiempo de activar un programa de apoyo con inversiones en equipos y maquinaria para pymes, con un fondo total de 4,5 billones de wones.