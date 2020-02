Corea amplía los criterios para diagnosticar el coronavirus

Photo : YONHAP News

Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han decidido ampliar los criterios de diagnóstico del coronavirus.A partir del viernes 7, aquellos que presenten síntomas típicos de neumonía -como fiebre y tos- después de viajar a países afectados por el nuevo coronavirus podrán ser sometidos a dicha prueba, siempre bajo criterio médico, aunque no hayan estado en China.El Centro Coreano de Control y Prevención de Enfermedades decidió revisar los criterios tras revelarse que los últimos casos de coronavirus reportados en el país se han dado en pacientes que viajaron a Japón, Tailandia y Singapur. No obstante, no pudieron ser sometidos a dicho test al no haber estado en China recientemente.Además, desde el día 7, unos 50 hospitales privados en todo el país comenzarán a usar una prueba para diagnosticar el coronavirus llamada "Real Time RT-PCR" que ofrece resultados en seis horas, acelerando la detección de posibles casos, pues Corea podrá realizar unas 2 mil pruebas al día.