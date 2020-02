'Parásitos' hace historia en Corea con cuatro Premios Óscar

Photo : YONHAP News

El cineasta surcoreano Bong Joon Ho hizo historia el domingo 9 -hora estadounidense, lunes 10 hora coreana- al lograr con su última película 'Parásitos' el primer Premio Óscar de Corea, en este caso al Mejor Guion. Así comenzaba la fulminante trayectoria del film durante la gala, con un triunfo al que posteriormente siguió el Premio Óscar a la Mejor Película Internacional.La euforia de la noche, hora local, continuó cuando la producción surcoreana fue galardonada con el tercer Óscar, a la Mejor Dirección, y se mantuvo hasta lograr un apoteósico final, que culminó cuando Jane Fonda abrió el sobre con el nombre ganador y anunció que la Mejor Película de los Premios Óscar 2020 era la surcoreana 'Parásitos'.Tras estallar en júbilo, tanto el director, como el elenco y otros integrantes del equipo celebraron y agradecieron la suculenta cosecha de premios durante 92ª Edición de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, uno de los galardones más influyentes del mundo en el ámbito del Séptimo Arte. Entre aplausos y ovaciones de los rostros más famosos de Hollywood, que jaleaban la victoria desde la platea, subieron al escenario para ofrecer el clásico discurso de agradecimiento, por una triunfante cuarta vez durante la noche.El realizador de películas como 'Memories of a Murderer', 'The Host', 'Mother' y 'Snowpiercer', entre otras, sumó cuatro reconocimientos más a la afamada cinta, que desde su estreno en mayo de 2019 hasta la fecha registra un palmarés de 59 premios en 58 festivales de cine.Parásitos es una comedia negra sobre relaciones humanas y diferencias sociales que, partiendo de una simbiosis, desemboca en una relación parasitaria entre dos familias, una pobre y otra de clase alta, entre un sinfín de giros y peripecias que no dejan a nadie indiferente.Tanto el cineasta como el resto del elenco agradecieron los premios a la Academia y a todos los fans del cine surcoreano, expresando su profunda gratitud por el apoyo y afecto recibidos, que han logrado llevar a la película a lo más alto del cine mundial.Al ser preguntado sobre cómo querría que la obra fuera llegara a los espectadores, Song Gang Ho, protagonista de 'Parásitos', recalcó que la película es la culminación de 20 años de arduo esfuerzo de Bong Joon Ho por ampliar el horizonte del cine surcoreano. Esfuerzo cuyo reconocimiento no puede venir más a tiempo pues, además de hacer historia, toda esta cohorte de premios coincide con el centenario del cine coreano.