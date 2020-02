Moon Jae In visita los centros de cuarentena en Jincheon y Asan

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In visitó el domingo 9 los centros de cuarentena en Jincheon, Chungcheong del Norte, y Asan, en Chungcheong del Sur, donde se encuentran en aislamiento los surcoreanos evacuados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del coronavirus.Tras visitar los dos centros de aislamiento provisional, Moon se reunió con los residentes locales, a los que pidió continuar con sus actividades económicas y consumo diarios, como hacían antes del brote de coronavirus. Asimismo se comprometió a adoptar medidas para que la economía regional no afronte dificultades por la propagación del nuevo virus.Moon hizo hincapié en que, como ya se ha dejado entrever, la sociedad surcoreana tiene capacidad para controlar y superar esta enfermedad.Si bien recalcó como conveniente no acudir a eventos que congreguen a muchas personas, advirtió del temor excesivo a evitar otras actividades, pues podría llevar al deterioro tanto a la economía regional como nacional.Moon dijo comprender la preocupación de los residentes por los centros de aislamiento, a los que agradeció por vencer su inquietud y dar una cálida bienvenida, como si fueran familiares, a los compatriotas que llegaron de China.