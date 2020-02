Regresa el tercer vuelo de evacuación desde Wuhan

Photo : YONHAP News

El tercer vuelo chárter enviado a China para evacuar a surcoreanos en Wuhan, ciudad epicentro del nuevo coronavirus, aterrizó en el aeropuerto de Gimpo de Corea del Sur a las 6:23 de la mañana del miércoles 12.En dicho avión viajaban unas 140 personas, incluyendo unas 60 de nacionalidad china, familiares directos de surcoreanos. El Consulado General de Corea en Wuhan notificó que volarían unos 100 surcoreanos y 70 chinos, pero finalmente embarcaron menos personas. Por el momento no han dado explicaciones, pero se estima que, no pasaron los controles sanitarios, pues ninguno de los solicitantes se quedó en tierra por no disponer de la documentación necesaria para abandonar el país.Todos los que llegaron en este tercer vuelo de evacuación fueron sometidos a un segundo control sanitario en el aeropuerto de Gimpo. De ellos, cinco fueron clasificados como personas con síntomas sospechosos y trasladados inmediatamente al Centro Médico Nacional. Quienes no presentaban síntomas fueron llevados al centro de cuarentena habilitado en Icheon, donde permanecerán en aislamiento durante catorce días.